拜登访摇摆州北卡 大赞美国创新能力

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（法新社美国格林斯伯勒14日电） 美国总统拜登今天走访南部的摇摆州北卡，宣传他在对抗通膨、启动高科技制造业、让美国在全球经济上回到领先地位所做的努力，并称颂美国的创新能力。 拜登在与北卡罗来纳农工州立大学（North Carolina Agricultural and Technical State University）学生会面时表示，从他上任第1天开始，首要任务就是推广「美国制造」的产品。北卡罗来纳农工州立大学位于北卡的格林斯伯勒（Greensboro），是全美最大的传统黑人大学。 在北卡罗来纳农工州立大学开设的新研究中心，拜登对有抱负的工程师说：「未来的10年，变化会比过去50年大。」 「科学和技术的发展速度如此之快，这也是我和副总统贺锦丽（Kamala Harris）所追求、更广泛远景的一部分，也就是要重建一个比COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情爆发前更好的美国。」 拜登此次前往北卡罗来纳农工州立大学之际，美国劳工统计局（U.S. Bureau of Labor Statistics）的报告指出美国通货膨胀率达到40年来新高的8.5%。美国劳工统计局表示，会出现这样的情况，主要是俄罗斯入侵乌克兰、租金上涨、石油价格上扬等因素所致。 拜登会见自动化技术和网路安全相关科系的教职员和学生，说明他的「两党创新法」（Bipartisan Innovation Act）如何藉由改善制造业来促进经济成长。 白宫副新闻秘书尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在空军一号上告诉记者，拜登想在全国设立「区域制造业生态体系」，以建立起能与日益增长的中国影响力抗衡的产业，而格林斯伯勒就是类似的例子。 自雷根时代以来，北卡在每次的总统大选中都支持共和党的候选人，唯一的例外是2008年，当时他们支持的是欧巴马，而非马侃（John McCain）。 但是在那段时间内，北卡7位州长中，有5位是民主党人，统计分析网站FiveThirtyEight在2020年将北卡描述为「常年的」摇摆州。