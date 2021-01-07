拜登证实 将提名上诉法院法官贾兰德任司法部长

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（法新社华盛顿7日电） 美国民主党总统当选人拜登（Joe Biden）今天证实，他将提名哥伦比亚特区联邦上诉法院法官贾兰德（Merrick Garland）为下任司法部长。

贾兰德政治立场为中间派，一向是温和自由派，未加入民主党或共和党。今年68岁的他，生涯长期在民间担任律师以及联邦检察官。

美国前总统欧巴马曾于2016年提名贾兰德出任最高法院大法官，但参议院共和党人阻挡这项提名8个月，得以让川普隔年上台后，以倾向保守派法官填补这个最高法院空缺。

拜登政权交接团队发表声明指出，拜登今天将介绍贾兰德及其他司法部重要人选，并誓言恢复人民对美国法治的信心。

拜登政权交接团队办公室表示，拜登将在下午1时30分（格林威治时间18时30分），宣布他的提名人选，包括摩纳可（Lisa Monaco）任司法部副部长、古普塔（Vanita Gupta）任司法部次长、克拉克（KristenClarke）任司法部民权司助理部长。

声明提及：「这些领导人都是司法部老将，将会恢复美国人对法治的信心，并努力不懈建立更公平司法体系。」

© 2021 AFP