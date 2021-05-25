拜登谴责白俄逼客机迫降逮人 挺欧盟制裁当局

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（法新社华盛顿24日电） 白俄罗斯迫使一架希腊飞立陶宛的客机转降白俄首都明斯克并逮捕机上异议记者普罗塔塞维奇，引发国际愤慨，美国总统拜登今天谴责此举「令人震惊」。

白俄罗斯电视台播出异议记者普罗塔塞维奇（Roman Protasevich）「承认」组织大规模动乱活动的指控后，拜登表示「这起事件令人震惊」，还说「普罗塔塞维奇先生看似在被胁迫下所录的影片，等于是可耻地攻击政治异己和新闻自由」。

拜登在声明中说：「我乐见欧洲联盟要求采取目标性经济制裁等措施的消息，我也已要求我的团队研究适当的行动选项，对涉及的人士究责。」

白俄罗斯强人领袖鲁卡申柯（Alexander Lukashenko）昨天派一架战机拦截爱尔兰瑞恩航空（Ryanair）编号FR4978班机，迫使这架从希腊雅典飞往立陶宛首都维尔纽斯的客机转降明斯克，并且带走26岁的普罗塔塞维奇和他的女友萨佩加（Sofia Sapega）。

欧盟领导层今天同意切断与白俄罗斯的空中联系，欧盟表示将进一步对白俄罗斯有关当局采取「目标性经济制裁」， 让早已因打压反对派而列黑名单的88名政权人士和7家企业进一步受挫。

电视画面显示，普罗塔塞维奇额头有深色痕迹，他宣称有关当局对待他都是「依法」行事。他可能面临15 年有期徒刑。

拜登表示，美国加入其他国家行列，呼吁白俄罗斯释放普罗塔塞维奇，以及数以百计遭到鲁卡申柯政权不当拘留的政治犯。

白宫还说，国安顾问苏利文（Jake Sullivan）已与流亡的白俄罗斯反对派领袖季哈诺夫斯卡娅（Sviatlana Tsikhanouskaya）联络，表达「美国强力支持白罗斯人民对民主、人权和基本自由的诉求」。

© 2021 AFP