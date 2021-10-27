拜登谴责缅甸军事政变与骇人的暴力行径

（法新社华盛顿26日电） 白宫表示，美国总统拜登今天在东南亚国家协会（ASEAN）领袖峰会中，谴责缅甸军方政变及「骇人的暴力行径」。

广告 继续浏览后续

拜登在线上峰会致辞，对缅甸军事政变及其境内发生的骇人暴力行径表示严正关切，并呼吁缅甸军事政权应立即终止暴力，释放那些遭不合法拘禁的人，并重建缅甸的民主之路。

汶莱是东协领袖峰会的轮值主席国。东协各国于本月15日决定，排除缅甸军事领袖敏昂莱出席峰会，以回应缅甸军方2月间夺权政变，以及随后对异议人士采取致命镇压行动。而缅甸当局也表示抵制东协会议。

美国并非东协10个成员国之一，但为对抗中国在整个亚洲地区日益专断的外交、商业与军备竞赛，美国视东协为其战略重要的一环。

拜登在致辞中并未直接提到北京，不过，拜登的重点明确，他称东协对于维护印太地区的安全是「关键」，每个国家在那里都能在公平环境中竞争并取得成功，所有国家无论多大多强，都应遵守法律。

拜登自今年1月上任以来，已和中国国家主席习近平通过两次电话，并计划今年稍后双方举行一场线上峰会。

拜登说，美国和东协「伙伴关系对于维护自由开放的印太地区至关重要。数十年来，印太地区一直是我们共同安全与繁荣的基础。」

他表示：「美国强力支持东协在印太地区的展望，以及以规则为基础的国际秩序。」

© 2021 AFP