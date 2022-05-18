拜登赴水牛城悼枪案死者

（法新社水牛城17日电） 美国总统拜登今天表示，纽约州水牛城15日发生的大规模枪案，是白人至上主义意识形态之「毒」，还说是为了政治利益而煽动种族主义。

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水牛城1名白人青少年被控在超市杀害10名非裔，拜登今天来到水牛城致词时表示：「这里发生的事是单纯且直接的恐怖主义，国内恐怖主义。」

拜登说：「白人至上主义是一种我们政治体内的毒药，还被放任在我们眼前恶化溃烂。」他并谴责「那些为权力、政治好处和利益散布谎言的人」。

拜登也在激昂的演说中呼吁限制突击式步枪的拥枪权，他列举受害者时，讲到男子麦克尼尔（Andre Mackniel）在枪手进入商店时正在为3岁儿子购买生日蛋糕，不禁泪流满面。

拜登最严厉的评论，是针对他所说的白人至上主义者的「反常意识形态」，警方称这种意识形态鼓动了枪手。

枪手在犯案宣言中提到了所谓的「替代理论」，这种理论称左翼密谋用非白人移民压倒白人人口。

拜登形容说：「一种仇恨，透过媒体和政治（和）网路激化愤怒、疏离、迷失和孤立的人，让他们误以为他们将被取代──就是这个词，被取代──被『其他人』取代。」

「不要再发生了，不要，我们必须尽可能明确有力地表明，白人至上的意识形态在美国没有立足之地。」

拜登语毕，群众报以热烈掌声。

根据社媒网站贴文，18岁凶嫌甘德伦（Payton Gendron）为这次犯案计划数月，还提前到现场勘查。

根据美国媒体分析数百页讯息，甘德伦去年12月就曾贴文说要杀害非裔，决定以水牛城这家超市为目标，是因为这附近有众多非裔人口。

© 2022 AFP