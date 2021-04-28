拜登首场国会演说将登场 重点聚焦抗疫、改革

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（法新社华盛顿27日电） 美国总统拜登上任后首场国会联席会议演说将于明天登场，届时他将呼吁全国继续对抗COVID-19疫情，同样远大的抱负还有打造更公平的美国，让富人有更多作为来终结国内不平等问题。

拜登将在上任第100天前夕在国会联席会议上发表谈话，届时他将盛赞美国民众接种2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗的工作「出奇」成功；全美疫苗接种工作已让美国逐渐脱离冠状病毒灾难，成为带领全球经济复苏的领头羊。

不过，尽管「华盛顿邮报」最新民调显示逾半美国民众满意拜登施政表现，且民主党在国会中为多数党，虽然仅以些微差距险胜共和党，拜登仍感到自己有接受新挑战的冲劲。

拜登明天在电视频道黄金时段发言时，将宣扬大规模政府支出计画，不仅要让美国站稳脚步，更要让国家大步朝新方向迈进。

白宫新闻秘书莎琪（Jen Psaki）表示，在演说的外交政策方面，拜登「将谈到他欲重新参与世界事务的承诺，让美国重返世界舞台」。

拜登的国内政策核心部分将公布「美国家庭计画」（American Families Plan），预料斥资1.8兆美元，莎琪称之为「对教育和儿童历史性的投资」。

莎琪指出，这次目标在于「协助美国家庭、创造变革性投资来拯救和重建我们的经济，并从根本上展现政府能为人民实践承诺」。

光是这项家庭计画就会在国会面临棘手挑战；拜登打算透过对最有钱的富人增税方式来支付这项计画的费用。

但国会先前已通过1.9兆美元的「美国救援计画」（American Rescue Plan），几乎为美国经济所有层面注入活水，目前国会正对另一项旨在重建全国基础建设、金额超过2兆美元的「美国就业计画」（American Jobs Plan）提案进行辩论。

拜登的演说也将提到民主党在其他方面的许多愿景，包括堪称美国政坛最敏感议题的警界改革、亲移民政策改革及枪枝管制问题，这些也是拜登坚称自己可实践承诺的议题。（译者：李佩珊/核稿：张晓雯）

© 2021 AFP