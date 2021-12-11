拜登首度以总统身分 现身深夜脱口秀

（法新社纽约10日电） 美国总统拜登今天首度以总统身分现身「今夜脱口秀」（The Tonight Show），大谈基础建设法案政绩，也对自己萎靡不振的支持率一笑置之。

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这是自欧巴马以来，首度有现任美国总统现身吉米法隆（Jimmy Fallon）主持的美国国家广播公司（NBC）节目「今夜脱口秀」。

白宫正在寻找机会秀一下最近通过的基础建设法案，这项规模1.2兆美元的法案，主要在升级美国破旧不堪的运输网。

尽管法案获得通过，拜登的支持率依然下降至40%的低点，通货膨胀飙升为部分原因。

吉米法隆问拜登是否注意到最近的支持率时，拜登故作镇定地说：「嗯，再也不看了。」

拜登接着说：「我开玩笑的。支持率在60几趴的时候，我有留意。不过，到40几的时候，我就没注意了。」引起摄影棚观众一阵笑声。

拜登这次是透过远端视讯方式出现在节目中，前总统川普在任时，拒绝任何深夜脱口秀节目的邀约。

欧巴马任内时，经常利用上吉米法隆、吉米金摩（Jimmy Kimmel）和史蒂芬柯贝尔（Stephen Colbert ）等知名主持人深夜秀的机会，对美国社会大众畅谈施政。

© 2021 AFP