拜登：不实疫苗资讯泛滥网路 形同杀人

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（法新社华盛顿16日电） 美国总统拜登今天表示，社群媒体上恶意不实COVID-19疫情与疫苗资讯泛滥，已形同在杀人。

拜登在搭直升机赴大卫营度周末前被记者问及怎么看社群媒体上一堆疫情不实资讯时难掩情绪，直言「他们就是在杀人，不妨看看，疫情只出现在未接种疫苗者，那样（任由不实资讯泛滥）就是在杀人」。

白宫正对社群媒体施压，尤其脸书，盼各大主流社群媒体平台能剔除官员们所谓大量散播的恶意不实疫苗资讯，还特别点名一个12人集团为恶意不实消息的大本营，网上大多数错误资讯都与这12人有关。

白宫新闻秘书莎琪（Jen Psaki）说：「脸书与其他社群媒体平台在相关方面做得不够；确保正确资讯人人有责。」

美方卫生官员表示，目前美国染疫病故与确诊激增，几乎都发生在没打疫苗者身上。

美国疾病管制暨预防中心（CDC）今天警告，这波疫情俨然「未接种疫苗者的大流行」。CDC主任瓦伦斯基（Rochelle P. Walensky）恳求美国民众尽快完成疫苗接种，「为自己、也为家人和社区，拜托去打疫苗吧，这也是保护还不能接种疫苗年幼子女的方式」。

官员在白宫简报疫情时指出，未来几周新增确诊恐持续攀升，很可能集中于疫苗覆盖率低的地区。

© 2021 AFP