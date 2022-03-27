拜登:俄侵乌是战略失败 不能让蒲亭继续掌权

（法新社华沙26日电） 美国总统拜登（Joe Biden）今天在波兰首都华沙（Warsaw）发表重要演说时，形容俄罗斯发动入侵乌克兰战争是一场「战略失败」，并称不能让俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）继续掌权。

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拜登把乌克兰对抗俄罗斯入侵，与对抗苏联的「自由战争」相提并论，全世界必须准备好「长期抗战」。拜登并告诉乌克兰人，「我们与你们站在一起」。

拜登提及俄罗斯寻常老百姓时表示，他们「不是我们的敌人」，并敦促俄罗斯人民把西方阵营祭出的严厉经济制裁，归咎于俄国总统蒲亭。

拜登也警告俄罗斯切勿入侵北大西洋公约组织（NATO）「一�肌沽焱粒� 重申集体捍卫北约盟国的「神圣义务」。

在波兰首都皇家城堡（Royal Castle）发表演说伊始，拜登呼应已故教宗若望保禄二世（John Paul II）说过的话，告诉乌克兰人「不要害怕」。

在演说结尾，拜登表示，「我们将会拥有一个迥然不同未来，植根于民主和原则、希望与光明的更美好未来」。拜登又说：「看在老天爷的份上，不能让这个人（蒲亭）继续掌权。」

© 2022 AFP