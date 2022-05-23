拜登：北京若犯台 美国会军事防卫台湾

（法新社东京23日电） 美国总统拜登今天表示，若北京发动武力侵略，美国将会动用武力军事防卫台湾，他还警告中国正在玩火。

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拜登亚洲行抵达日本，今天与日本首相岸田文雄举行两国领袖峰会。这番拜登对美中台议题迄今以来最强烈的谈话，时值亚洲因中国日益茁壮的经济与军事实力而紧张升高之际。

华府与像日本这类的盟邦已一致强硬回应俄国侵略乌克兰，并希望警告中国关于片面采取军事行动的后果。

拜登与岸田举行会后记者会，两人同意要密切监控中国海军活动与中俄联合演习。

当拜登被记者问到，如台湾遭受中国攻击，美国会否保卫台湾，他回答「会的」。

拜登说：「这就是我们做过的承诺…我们同意一中政策，也签署过相关文件，从而据此达成之后各项协议。但（对台）动武以遂行目的这样的想法就是不当。」

拜登还说「（对台动武）这会打乱整个区域，成为又一类似俄国侵略乌克兰的行径」。

拜登还直接将西方试图帮乌克兰击退俄罗斯入侵，与北京可能藉以得到的教训做联系。

拜登说：「蒲亭为野蛮入侵乌克兰付出代价是很重要的事，俄国已需为此付出长期代价。这不光关乎乌克兰，因为中国也正在看西方对俄国施压会否松手。对中国若武力犯台会吃上的代价..我们要传达何种信号？」他还说中国没有任何武力夺台的正当性。

拜登认为目前北京应不至武力犯台，但也说「然而这取决于世界表明侵略得付出何种代价的力道有多强」。

但白宫很快就试图澄清拜登所言传达出的意涵。白宫匆匆发给媒体一份声明说：「正如总统所言，我们的政策没有改变。他重申了我们的一个中国政策及对台海和平稳定的承诺，还重申了根据台湾关系法提供台湾军事手段以自我防卫的承诺。」

© 2022 AFP