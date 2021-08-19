拜登：塔利班面临如何被国际看待的生存抉择

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（法新社华盛顿19日电） 美国总统拜登在今天播出的访问中说，在阿富汗取得广泛军事胜利的民兵组织塔利班（Taliban），面临如何被国际社会看待的生存抉择。

拜登（Joe Biden）接受美国广播公司新闻网（ABC News）访问时还说，关于阿富汗女性的人权在塔利班接掌政权后越来越令人担忧，但战争不是解决办法。

这是自从塔利班拿下阿富汗首都喀布尔（Kabul）、引发美国慌乱进行最后撤离行动后，拜登首度接受媒体专访。

拜登表示：「我认为，关于他们是否想成为国际社会承认的合法政府，他们正经历某种生存危机。」

拜登预言，过去20年和美国领衔联军及获西方支持阿富汗政府打仗的塔利班，如今将面临不同问题。

他说，塔利班的动机虽然是推动强大的伊斯兰理念，但「他们也在乎是否有饭吃，是否有养家的收入…以及经营经济。他们在乎是否能够稳住社会」。

拜登还表示：「认为我们能靠军事力量来解决世界各地的女权问题，不是理性思维。」

拜登举例说，中国的维吾尔人和全球其他地方的少数族群面临极端人权侵犯，但「解决方法不是军事入侵」。

他指出：「世上有许多地方女权遭到打压。解决的方法是对他们施加经济、外交和国际压力，让他们改变行为。」

拜登又说，若盖达组织（Al-Qaeda）这类恐怖组织在塔利班掌权的阿富汗境内再度建立据点，美国依旧保有摧毁它们的能力，包括动用飞弹或其他长程军事攻击。

不过他表示，「比起来自阿富汗山区」，这类威胁目前在像是叙利亚或非洲东部等地远严重得多。

© 2021 AFP