拜登：将提供乌克兰先进火箭系统

（法新社华盛顿31日电） 美国总统拜登今天证实，美国将提供乌克兰更先进的火箭系统，以精准打击入侵俄军的「关键目标」。

广告 继续浏览后续

拜登今天投书「纽约时报」（New York Times）：：「我决定向乌克兰人提供更先进的火箭系统和弹药，使他们能够更精确地打击乌克兰战场上的关键目标。」

一位美国官员告诉记者，美方将提供的是「海马士多管火箭系统」（HIMARS） ，亦即「高机动性多管火箭系统」（High Mobility Artillery Rocket System）。

这名要求匿名的官员告诉记者，「海马士多管火箭系统」将使乌军能在乌克兰境内更远的距离精准打击战场目标，击退俄军。

他说：「这些系统将帮助乌克兰人击退俄军在乌克兰领土的攻势，但不会被用来攻击俄罗斯。」

这名官员表示，「海马士多管火箭系统」是明天将公布7亿美元武器计画的核心，这项计画还包括空中监视雷达、更多标枪（Javelin）短程反战车飞弹、火炮弹药、直升机、车辆和备件等。

美国试图军援基辅，但不愿被视为直接交战方，基于这个原因，所提供的海马士火箭系统弹药将不包括射程达到约300公里的版本，因为担心乌军恐用来攻击俄罗斯境内。

这名官员透露，美方提供的是射程约80公里的系统，这仍然远超出乌军目前能力。

这位官员强调：「乌克兰已保证不会对俄罗斯领土使用这些武器系统。」

当被问及美国认为乌克兰的战争目标为何时，这位官员说，这是为了让基辅「在谈判桌上处于最强有力的位置」。

这位官员表示，尽管美国不想「延长战争」，但认为俄罗斯必须「为其行动付出沉重代价」非常重要，否则将向其他潜在侵略者释放讯息，即他们可以「武力攻占领土」。他并说：「我们不会私下或公开向乌克兰政府施压，要求做出任何领土上的让步。」（译者：陈怡君/核稿：徐睿承）

© 2022 AFP