拜登：政府扭转了美国假期供应链危机

（法新社华盛顿22日电） 美国总统拜登今天坚称，他旗下政府藉由与船运公司及工会合作，协助防止了大家所担心的假期礼物短缺问题出现。

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法新社报导，甫受政治创伤的拜登并夸耀经济复苏和能源价格下跌。他的招牌社福支出和气候变迁法案在国会恐怕毫无过关可能。

拜登说：「我们听到很多严重警告称，供应链问题会导致节期供货危机。」

但拜登在与白宫供应链任务小组开会时表示，经与商界和工会领袖携手解决问题后，「多方预言中的危机并未出现」。

「包裹、礼物都运送了，货架并未空无一物。」

全球货运障碍和劳工短缺，使商品供应不足，造成一波物价上涨，使消费者物价通膨来到近40年最高点，拜登的民意支持度也因此大幅滑落。

拜登政府在10月采取行动，以纾缓各港口最严重的物流瓶颈，并将对抗通膨当做第一要务。

拜登说：「此刻经由我们港口运送的货柜数量比过去任何时候都多。」

尽管直接处理通膨的工具有限，但拜登因在上月释出政府储油而致油价下跌，理应居功。

美国各地加油站平均油价已连续6周下滑，上周回跌到每加仑3.3美元，比一个月前的平均价格低了11美分。

© 2021 AFP