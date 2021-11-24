拜登：石油巨擘为自身利益调涨油价

（法新社华盛顿23日电） 美国总统拜登今天表示，石油巨头为自身利益提高汽油价格，而他的政府正设法在假期旅行季开始前，压低全国加油站油价。

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在能源价格飙升，导致美国整体通膨率达到破纪录水准的情况下，白宫加大对石油市场施压的力道。

拜登稍早宣布，美国将与中国、印度、日本、韩国和英国同步释出数以百万桶计战略储油，以平抑飙涨的能源价格，并将矛头再次对准石油巨擘，指责他们不公平提高价格。

拜登在白宫说：「批发市场的汽油价格已在过去几年下滑约10%，但加油站的价格却一毛都没降。」

他说，「换句话说，天然气公司支出愈来愈少，获利却愈来愈高」，指责相关业者从批发价格和零售价格之间「赚取差价」。

拜登上周敦促联邦贸易委员会（FTC）调查全国汽油价格飙升的原因，称石油业者在成本下滑和获利飙升的情况下调涨油价。

原油价格在去年COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情全球大流行时一度下跌，如今正快速反弹。

美国在经历超乎预期的经济复苏之际，10月消费者物价指数（CPI）年增6.2%，创下逾30年新高，当局正在因应这一波创纪录的通膨浪潮。

美国能源部长葛兰何（Jennifer Granholm）今天告诉记者：「我们和拜登政府正不遗余力地研究市场，以找出油价高涨的背后原因。」（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）

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