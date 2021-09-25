拜登：美国约6000万人符合辉瑞追加剂资格

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（法新社华盛顿24日电） 美国总统拜登今天表示，美国现在有约6000万人符合接种辉瑞/BNT（Pfizer/BioNTech）疫苗追加剂的资格，一旦他自己符合资格就会施打追加剂。 美国卫生当局建议3大族群追打第3剂疫苗，包括65岁以上民众、18至64岁罹患重症高风险群，以及工作时常暴露在病毒中、有较高风险出现严重并发症的18至64岁民众。 上述高风险族群数量庞大，包括教师、杂货店员工、医护人员、受刑人和住在游民收容所的人。 拜登说，共2000万人至少6个月前就已接种第2剂辉瑞疫苗，符合立即施打追加剂的资格。 他在白宫演说时表示：「去施打追加剂。只要我可以，我会尽快去施打追加剂。」 拜登说，一旦完成研究后，已接种莫德纳（Moderna）或娇生（Johnson & Johnson）疫苗的人就能施打追加剂。他预期「在近期内」所有美国人将能符合接种资格。 美国疾病管制暨预防中心（CDC）主任瓦伦斯基（Rochelle Walensky）今天表示，将于「数周内」评估莫德纳和娇生追加剂的数据。

美国部分免疫功能不全患者8月初起就符合接种辉瑞或莫德纳疫苗的资格。拜登希望本周为全美民众大规模接种辉瑞和莫德纳追加剂。

© 2021 AFP