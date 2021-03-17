拜登：蒲亭是刽子手 他将为干预美大选付出代价

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿17日电） 美国总统拜登接受专访时表示，他同意俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）是个「刽子手」，且宣称蒲亭将为干预2020年美国总统大选付出代价。

根据美国国家情报总监办公室（Office of theDirector of National Intelligence, ODNI）昨天公布的情治机关报告，蒲亭可能曾下令采取行动，试图左右美国总统大选。拜登今天接受「美国广播公司新闻网」（ABC News）访问时表示，蒲亭将为这件事「付出代价」。

蒲亭遭控对他的政敌冷酷无情，拜登因此被问到是否认为蒲亭是名「刽子手」时，回称「是的」。

拜登的这番发言与前总统川普对蒲亭的态度大相迳庭。川普执政时，一概拒绝说有关蒲亭的坏话。

拜登说，他1月就职后曾经与蒲亭交谈。他说：「当时我们谈了很久，我因此比较了解他。」

俄国对于拜登批评蒲亭是名刽子手怒不可遏。

俄国国会国家院议长沃洛金（Vyacheslav Volodin）在通讯软体Telegram频道写道，「拜登的发言侮辱了我国人民」；并说，攻击蒲亭就等于「攻击我们的国家」。（译者：陈昱婷/核稿：张佑之）

© 2021 AFP