拜登1.9兆美元纾困案 共和党议员：浪费公帑

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（法新社华盛顿31日电） 美国总统拜登的1.9兆美元纾困案遭遇共和党人反对声浪，国会保守派议员说纾困案含太多浪费公帑的计画，而值此时刻，美国实不需要再举债。

法新社报导，然而才不久，前总统川普主政时期，共和党通过10年减税规模达近1.5兆美元、30年来规模最大税改案，甚至通过金额更高、达2.2兆美元的「新型冠状病毒援助、救济和经济安全法」（CARES Act），造成预算赤字飙升。

等到民主党重掌白宫政权，并在国会握有些微优势之后，共和党人现在反而以美国国债与赤字攀升为由，反对拜登的方案。

共和党籍联邦参议员杜美（Pat Toomey）表示，总统拜登所提的1.9兆美元纾困方案，是「巨大的浪费，经济上有害的」。

共和党联邦参议员罗姆尼（Mitt Romney）说：「整体数字相当令人震惊」。罗姆尼为2012年共和党总统候选人，但最后败给时任总统的欧巴马。罗姆尼竞选期间就紧咬国债债台高筑问题。

新财政部长叶伦（Janet Yellen）日前在她任命听证会中反驳共和党的说法，她说：「无论拜登或我本人，在提出这项纾困方案时都有把国家举债负担纳入考量。」

叶伦表示：「但现在，利率处于历史低点，我们最明智作法，就是行动做大。」

拜登担任欧巴马的副总统期间，共和党人一再以国债与赤字为由，阻挠欧巴马政府的议案。

法新社报导，2012年还是平民的川普也加入战局，在推特发文说，欧巴马治下的「赤字来到美国历史新高，他为什么要让美国破产？」

然而，等到川普2017年接掌白宫，共和党人也掌控国会之后，他们似乎忘了国债和赤字方面的隐忧。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP