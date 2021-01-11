拜登11日注射第2剂疫苗 就职总统之前完成接种

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（法新社华盛顿11日电） 美国总统当选人拜登办公室宣布，拜登将于今天注射第二剂的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗。

78岁的拜登（Joe Biden）上个月21日在德拉瓦州纽瓦克（Newark）克里丝提娜医院（Christiana Hospital）施打辉瑞大药厂（Pfizer）第一剂疫苗时，告诉美国人「没什么好担心的」。

拜登接种第一剂时有电视现场实况转播，目的是提振大众对接种疫苗的信心。

拜登团队说，拜登施打第二剂时，也会有媒体在场，但并未详说细节。

拜登即将于本月20日宣誓就职。

美国目前已超过37万4000人因染疫病殁，拜登本月8日抨击川普政府在配送疫苗作业上有如一场「闹剧」。

目前为止已约有670万美国人接种第一剂疫苗，远低于2020年底替2000万人接种的目标。

但目前已有2210万剂疫苗分发全美各地，凸显替老年人和医护工作人员优先接种上所面临的物流挑战。

目前美国当局授权的疫苗有两款，一款由辉瑞研发，另一款由莫德纳（Moderna Inc）研发。两款疫苗都是两剂型，分别要在施打第一剂后的3周与4周后再施打第二剂。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP