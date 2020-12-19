拜登4要务 中国称经济气候防疫3项可合作

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿18日电） 美国总统当选人拜登下个月将宣誓就职，针对他的4大优先要务，中国外交部长王毅今天表示，防疫、气候与经济这3项，中、美有合作空间。

但许多美国的批评人士在形塑麦卡锡主义氛围，忽略两国共同利益。

法新社报导，王毅提及现任美国总统川普的强硬鹰派做法时表示，希望在拜登明年1月20日宣誓就职后，中、美能恢复对话、建立互信。

王毅在向设于纽约的智库「亚洲协会」（Asia Society）发表视讯谈话时说：「最重要的是，美国对中国的政策应尽快恢复客观、理性。」

王毅表示，拜登的4个要优先要务－2019冠状病毒疾病（COVID-19）防疫、经济复苏、气候变迁、族群平权里，有3项美中有「合作空间」。

关于疫情，王毅表示，中美可以合作制造疫苗、协助其他国家。

川普政府认为美国数十年来采取与中国接触的政策失败，指控中国窃取智慧财产、从事大规模间谍活动，并以基础建设来胁迫其他国家。最近几个月，美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）终止中国资助的交流计画、紧缩中国学生、共产党员及其家人的签证规定，受牵连者达数以亿计。

王毅说：「我们发现麦卡锡主义（McCarthyism）再起，破坏了一般的国际交流」。麦卡锡主义是指美国第二次世界大战后，在共和党参议员麦卡锡（Joe McCarthy）带领下，在政府内部展开对共产党的猎巫行动。

王毅虽未直接点名，但他指控一些美国高阶官员「不负责任地对中国有罪推定、情绪性宣泄」，并说那些人无视两国有庞大的共同利益与合作空间，坚称中国是主要威胁。

「这就像没对齐衣服上的钮扣，他们从一开始就错了。」

© 2020 AFP