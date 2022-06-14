拜登7月走访中东 将会晤沙乌地王储

（法新社华盛顿14日电） 美国总统拜登下个月将从以色列直飞沙乌地阿拉伯，写下历史。而且他将会见沙乌地事实上统治者、王储穆罕默德．沙尔曼，不再因异议人士遭杀害一事而排斥对方。

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法新社报导，白宫今天宣布，拜登7月13日至16日将走访以色列、巴勒斯坦约旦河西岸（West Bank）和沙乌地阿拉伯，终结外界数周以来的揣测。

这将是拜登上任以来首度访问中东，除了分别与当地领导人见面，还将出席在沙乌地举行的波斯湾合作理事会（Gulf Cooperation Council）高峰会。

外界普遍预期，拜登希望确保沙乌地增产石油，以在美国国会期中选举前，抑制美国国内不断上涨的燃料成本和通货膨胀。拜登的民主党在期中选举有面临惨败风险。

不管结果如何，他与穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）会面，将标志着争议性政策大转弯。

拜登竞选总统期间曾经表示，2018年哈绍吉（Jamal Khashoggi）遭杀害肢解案使沙乌地成为「贱民国家」。沙乌地出生、拥有美国居留权的哈绍吉，生前因撰写对沙乌地统治者的批判性文章而为人熟知。

拜登政府公布的美国情报机构调查结果，认定穆罕默德．沙尔曼幕后策划杀害哈绍吉行动。

白宫证实，「能源安全」将是拜登在沙乌地的一项讨论主题。但官员强调，这趟中东行有更广泛外交目标。

白宫新闻秘书尚皮耶（Karine Jean-Pierre）强调，「对中东地区这项访问是数月以来外交活动的高潮」，不是由近期国内政治顾虑所驱动。

资深美国官员告诉记者，在短暂而紧凑行程中，拜登将与大约10多位领导人接触，展现「美国重返领导地位」。

© 2022 AFP