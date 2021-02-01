拜耳联手CureVac药厂 2022年生产疫苗

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（法新社柏林1日电） 德国化学及制药公司拜耳集团（Bayer）今天宣布，将从2022年起生产2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗，疫苗正由德国CureVac药厂研发。

拜耳制药负责人欧芮契（Stefan Oelrich）告诉媒体：「我很高兴告诉你们，我们有能力生产CureVac药厂采用信使核糖核酸（mRNA）技术的新型冠状病毒疫苗。」

他说，公司目标是在前12个月生产1.6亿剂疫苗。

拜耳的声明是在德国政治领导人和疫苗制造商开会前几个小时宣布。他们对于欧洲联盟（EU）疫苗施打进度缓慢深感挫折。

欧芮契转述和德国卫生部长史巴恩（Jens Spahn）通话表示：「我们和政府的讨论清楚表明，疫苗的来源必须增加。」

他说，拜耳虽然没有生产疫苗的经验，但可以提供「生技产品开发方面强大的技术」。

CureVac药厂的mRNA疫苗尚未得到监管机构批准通过，但史巴恩今天表示，疫苗「将在未来几周内获得批准」。

CureVac药厂去年12月中开始候选疫苗的第三期临床试验，在欧洲和拉丁美洲有3万5000多名志愿者参与。（译者：林沂锋/核稿：刘淑琴）

© 2021 AFP