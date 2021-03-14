拥英籍伊朗政治犯扎哈里雷克里夫 再遭控诉出庭

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（法新社德黑兰14日电） 拥有英国和伊朗双重国籍的伊朗政治犯扎哈里雷克里夫，一周前才服完5年刑期，今天出庭面对德黑兰新的控诉，罪名是「宣传反体制」。英国外相对此表示「无法接受」。

扎哈里雷克里夫（Nazanin Zaghari-Ratcliffe）的律师克曼尼（Hojjat Kermani）告诉法新社，他的客户今天现身德黑兰一座法院应讯，过程「气氛相当平和」。他说，扎哈里雷克里夫因2009年参加伦敦伊朗大使馆前的一场集会，而遭到起诉。

克曼尼表示：「依照辩方呈列的证据和法律程序，加上我的客户已服完先前刑期，我希望她将无罪获释。」

现年42岁的扎哈里雷克里夫2016年在伊朗度假时遭到拘留，其后依密谋颠覆伊朗政权罪名被判有罪。但她竭力否认指控。

扎哈里雷克里夫近几个月处于软禁状态，电子脚镣也被移除，使得她有更多行动自由，并获准探访在德黑兰的亲属。她本月7日已服完刑期。

扎哈里雷克里夫的丈夫和6岁女儿8日在伦敦市中心的伊朗大使馆前举行守夜活动，要求让她返家。他试图递交由「国际特赦组织」（Amnesty International）发起、有16万支持者连署的请愿书，呼吁释放扎哈里雷克里夫，但遭到拒收。

英国外交大臣拉布（Dominic Raab）今天在推特发文表示：「伊朗选择继续对扎哈里雷克里夫提出第二起全然专断的控诉，令人无法接受。她必须立即获准返回英国家人身边。我们会继续尽我们所能来支持她。」（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP