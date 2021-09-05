拯救教宗来访活动人气 斯洛伐克撤疫苗强制令

广告 继续浏览后续

（法新社斯洛伐克首都布拉第斯拉瓦4日电） 罗马天主教教宗方济各本月中旬将访问斯洛伐克，原本活动只开放给完成COVID-19疫苗接种的民众出席，但在登记情况不踊跃下，当局更弦易辙。

法新社报导，斯洛伐克天主教主教团（Slovak Catholic Church's bishops' conference，SBC）声明指出，如今只要拿出「COVID-19筛检阴性，或过去180天内染疫康复的证明，就将足可取得门票」。

斯洛伐克针对未接种民众实施的禁令，一直存有争议。当地完整接种疫苗的人口比例仅49.5%，远低于欧洲联盟整体平均的70%。

斯洛伐克今年稍早受疫情特别严重，人均感染率和死亡率双双名列欧洲最高之林。

今天变更政策之前，只有完整接种COVID-19疫苗的斯洛伐克民众可以登记参加教宗方济各（Pope Francis）9月12日至15日的来访活动。没想到，实际登记人数远低于预期。

斯洛伐克天主教主教团发言人克拉玛拉（Martin Kramara）告诉法新社，政府官员和公共卫生当局都已证实，可以取消针对未接种疫苗者所下达的禁令。

教宗行程包括在首都布拉第斯拉瓦（Bratislava）犹太社区和第二大城柯西契（Kosice）贫困的罗马社区两地举办会面活动。

最后一天则是在着名朝圣地沙什廷（Sastin）主持弥撒，预料30万人参与。

但活动主筹办人哈吉杜（Jozef Hajdu）告诉斯洛伐克通讯社（TASR）说，目前为止只有3万人登记参加。

尽管教宗方济各曾呼吁信徒打疫苗，斯洛伐克神职人员认同当局决定放行，让未施打疫苗者进场。

布拉第斯拉瓦的神父克鲁萨克（Jozef Krusac）今天告诉法新社说：「除了偷懒不想打疫苗外，很遗憾地，仍有很多人相信阴谋论，因而拒绝接种，造成社区两极化。」（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP