拯救濒危物种 全球保育大会正式揭幕

(法新社马赛3日电) 全球保育界最大盛事「全球保育大会」3日在法国马赛(Marseille)正式揭幕。大会警告,人类必须共同应对生物多样性丧失与气候变迁的严重风险。

在全球保育大会(World Conservation Congress)中,主办单位国际自然保育联盟(International Union for the Conservation of Nature,IUCN)强调,物种消失和生态系统破坏造成的生存威胁,并不亚于全球暖化。

IUCN主席欧柏勒(Bruno Oberle)在大会开幕前表示,「我们正面临巨大挑战。我们亲眼看到气候不断变化,并对我们的社会产生重大影响。我们看到生物多样性消失,疫情冲击经济、家庭,健康。」

法国总统马克宏(Emmanuel Macron)也在开幕仪式发表谈话称,「应对气候变迁的战争与维持和恢复生物多样性的战争密不可分」。他同时警告,阻止野生动物消失的全球行动进度已经落后。

本届大会主要讨论议题包括如何补救生物栖地遭受的无情破坏,以及非永续性农业、采矿和全球暖化等。

这场为期9天的会议也将更新「濒危物种红色名录」,以判定各物种完全灭绝的时间有多逼近。

受到COVID-19(2019冠状病毒疾病)疫情影响,原订去年召开的全球保育大会延至今年联合国气候、粮食系统暨生物多样性峰会(UN summits on climate, food systems and biodiversity)之前举行。这些峰会的重要决策可能决定地球可预见的未来。

在过去半世纪中,专家共针对近13万5000个物种进行评估,其中近28%濒临灭绝。这些物种的濒危原因包括失去栖息地、过度开发与非法贸易等。

© 2021 AFP