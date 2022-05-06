拯救鼠海豚热情恐沦俄帮凶？德国经济部长吁环团勿提告

（法新社柏林5日电） 德国经济部长哈柏克（Robert Habeck）呼吁环保人士不要对新建液化天然气接收站计画提起诉讼，警告他们拯救鼠海豚的热情可能会无意中让俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）有更多银弹在手。

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在俄国入侵乌克兰后，德国正加速兴建液化天然气接收站，以接收来自更远地区的能源供应，目的是迅速放弃俄罗斯管道输送的能源。

但「德国环境援助组织」（DUH）反对在威廉港（Wilhelmshaven）兴建接收站。这个环保团体表示，此举将对敏感的生态系统造成不可逆的破坏，危及濒危鼠海豚（porpoise）的生存空间。

绿党（Green Party）籍的哈柏克昨晚在德国广电媒体RTL的访问中说：「我是政府中最大的鼠海豚粉丝。」

但他警告，「你们的诉讼将使我们更加依赖」俄罗斯能源。

德国目前没有液化天然气接收站，因为当初原本指望扩展与俄罗斯的管线以获得更多能源。

然而，俄国对乌克兰的侵略行动打乱德国的算盘，柏林当局现正加快建设4座液化天然气接收站。

首座接收站应该会于今年冬季在威廉港启动运作；第2座预定于明年初前建在靠近汉堡（Hamburg）的布伦斯比特尔（Brunsbuettel）；另外两座的地点还在检视中。

除了关心海洋生物外，环保人士考量到液化天然气是一种化石燃料，而且能源运输会产生碳排，因此也对船运液化天然气计画持批评态度。

绿色和平（Greenpeace）德国分部主管凯瑟（Martin Kaiser）告诉「莱因邮报」（Rheinische Post）：「我们绝不能忘记化石燃料天然气是气候杀手之一。建造新的液化天然气接收站会把我们逼入化石燃料死胡同，而且又烧钱。」

但随着德国转向永续能源以实现2045年碳中和目标，政府已表示天然气是必要的过渡能源之一。

© 2022 AFP