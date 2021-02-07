拳击名将史宾克斯辞世 享寿67岁

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（法新社洛杉矶6日电） 公关人员表示，前世界重量级拳击冠军史宾克斯（Leon Spinks）昨天辞世，享寿67岁。史宾克斯曾于1978年击败拳坛传奇阿里（Muhammad Ali）夺冠。

根据The Firm PR公司提供给拉斯维加斯（Las Vegas）电视台KVVU的声明，抗癌5年的史宾克斯去年12 月在拉斯维加斯住院，最终不敌病魔辞世，妻子布伦达（Brenda Spinks）陪伴在侧。

声明表示：「他使用伴他熬过多场人生挑战的相同技巧、风度和胆量，面对这场最后战役。」

「李昂（史宾克斯）曾对抗多场疾病，他展现韧性，从没失去招牌笑容。他从不认输，显露出史宾克斯的坚定本色。」

史宾克斯在拳坛写下26胜17败3平手的成绩，14次将对手击倒（KO），但他后来一直难以重拾在职涯初期就获得的名望。

史宾克斯1976年代表美国出战蒙特娄奥运，他带着大露牙缝的招牌笑容，在轻重量级项目夺金。6个月后，他以23岁之龄成为职业拳击手。

1978年2月15日，史宾克斯虽只有7胜1平手共8场职业拳赛的经验，就在拉斯维加斯希尔顿饭店（Hilton Hotel）对上阿里。

当天史宾克斯打满15回合后赢得分歧判决（split decision），击败时年36岁的阿里。史宾克斯则以踏入职业拳坛13个月，成为史上在最短时间内夺下重量级冠军的选手；这也是史宾克斯职业生涯的巅峰。

不过7个月后，阿里和史宾克斯在纽奥良（New Orleans）超级巨蛋（Superdome）重逢。阿里在7万人面前打完15回合后以一致判决（unanimous decision）夺胜。

© 2021 AFP