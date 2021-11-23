拳王巴乔参选菲律宾总统 自称年轻时天真才染毒

（法新社马尼拉23日电） 菲律宾总统候选人巴乔（Manny Pacquiao）说，他年轻时因为「天真」和对法律一无所知曾使用冰毒，但他指出，如今违法者都知道毒品是非法的，应该受到惩罚。

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巴乔是已退役的世界拳击冠军，向来高调支持菲律宾总统杜特蒂（Rodrigo Duterte）的扫毒战争。这场战争已夺走数千人命，国际正针对杜特蒂的血腥镇压展开调查。

2022年大选将届，巴乔一直试图与即将卸任的杜特蒂画清界线。他表示，违法者应该有「为自己辩护的机会」。

巴乔告诉法新社：「我们必须把那些吸毒、贩毒的人关进监狱，这是法律规定的。」他并矢言「以正确的方式」继续对抗毒品。

42岁的巴乔说：「以前我很天真，这就是我吸毒的原因，我不懂法律。但如今民众已知道法律不允许使用毒品。」他目前担任参议员，此前曾任两届众议员。

巴乔2016年自承在青少年时期曾吸食大麻和冰毒，震惊体育界。

巴乔从街头走向史上最伟大拳击手之一的传奇路程，众人津津乐道。他将以打击毒品和贪腐以及脱贫，作为他接替杜特蒂的竞选主轴。

菲律宾民众向来偏好把名人送进政坛，尽管巴乔的胜选美梦并非完全不切实际，但他仍面临苦战。

据报导，民调机构社会气象站（Social Weather Stations）外流的一份10月民调显示，巴乔仅以9%的支持度位居候选人中第4。

已故独裁者老马可仕的儿子小马可仕（Ferdinand Marcos Jr）支持度达47%为最高；其后是现任副总统和主要反对党候选人罗贝多（Leni Robredo）的18%，与马尼拉市长杜马戈索（Francisco Domagoso）的13%。

© 2021 AFP