拿到即过期 穷国拒收达1亿剂COVID疫苗

（法新社布鲁塞尔13日电） 联合国机构今天指出，单是去年12月，穷国拒收的获赠COVID-19疫苗就达约1亿剂，主因是捐赠的疫苗都快过期。

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法新社报导，世界卫生组织（WHO）对高所得国家贪占疫苗在先，之后又将快到期货捐给亟需疫苗穷国这种要命「可耻行为」猛烈抨击。

奈及利亚上月处理掉100多万剂过期AZ疫苗的景象，凸显出问题的严重性。

联合国儿童基金会（UNICEF）运用其疫苗物流专长，处理空运疫苗给「疫苗全球取得机制」（Covax）事宜。基金会的供应部门主管卡迪利（Etleva Kadilli）告诉欧洲议会的一个委员会，去年12月几乎1亿多剂疫苗遭拒，因为这些国家没能力赶在疫苗过期前使用，「拒收大多是因疫苗保质期的关系」。

卡迪利解释，疫苗到手时就将过期，诚然是这些国家规划疫苗接种计画的重大瓶颈。她告诉议员到目前为止， 透过Covax机制交付给穷国的疫苗，欧盟捐赠占1/3。

去年10至11月，有1500万剂欧盟捐赠疫苗被拒，其中75%属AZ疫苗，这些疫苗送抵后离过期不到10周。

卡迪利表示，还有好几个国家要求延至今年3月以后再把疫苗送来，因届时他们才较能克服冷藏链的压力。

世卫去年12月29日宣布，194个成员国中有92国尚未达成2021年底40%人口注射疫苗的目标。

世卫秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）说：「问题主要在于去年大部分时间穷国都拿不到疫苗，加上拿到的又都是快过期的货，缺乏注射针筒等主要物件也是原因之一。」

「这不仅可耻，更是葬送人命的行为。」

在今天的谈话里，谭德塞表示虽然全球已注射约94亿剂疫苗，但非洲仍有85%以上人口连第1剂都还没打。（译者：徐睿承/核稿：陈亦伟）

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