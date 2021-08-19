拿美援军火耀武扬威 塔利班让美国好难堪

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（法新社华盛顿18日电） 阿富汗政府军溃败后，民兵组织「塔利班」（Taliban）战士开着美国制装甲车、手持美国供应的军火、登上美国黑鹰（Black Hawk）直升机的画面，让美国难堪至极。

历经数月攻势后，塔利班没费太大力气就掌控了阿富汗，没收政府军大量武器、装备和弹药，其中大部分是美国过去20年间所供应。

社群媒体显示，塔利班战士手持M4与M18突击步枪、M24狙击步枪，开着悍马（Humvees）四处晃荡，其中一段影片，似乎还穿着美式特种部队战术制服。

这些影片不啻是直指美国总统拜登撤军处理不当的政治攻击。

白宫国家安全顾问苏利文（Jake Sullivan）昨天表示：「我们显然没能全盘掌握每一个国防器材的去处，但毋庸置疑，有相当数量的武器落入了塔利班手中。」

共和党随即逮到机会炮轰拜登，共和党全国代表大会（RNC）主席麦丹尼尔（Ronna McDaniel）表示：「多亏了拜登拙劣的撤军，塔利班现在的装配比过去任何时候都更精良了。」

根据官方数据，美军近年供应阿富汗军队超过7000 挺机枪，4700辆悍马与2万枚手榴弹。阿富汗也从美国获得大炮、无人侦察机，以及超过200架固定翼飞机与直升机。

五角大厦发言人柯比（John Kirby）今天表示，国防部正在研究这个问题。

「我们当然不希望看到我们装备，落入会违反我国利益或违反阿富汗人利益的人手中。」

© 2021 AFP