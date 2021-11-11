持枪射示威者被控杀人 美国少年辩称出于自卫

（法新社华盛顿10日电） 美国少年黎顿豪斯（Kyle Rittenhouse）去年8月25日在威斯康辛州基诺沙市的反警示威中，持枪扫射造成2死1伤，被控犯下杀人罪。他今天在法庭落泪，辩称自己是出于自卫才开枪。

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基诺沙市（Kenosha）去年发生非裔男子遭警察开枪重伤事件，引爆连日示威，抗议警察执法过当，群众在多处纵火、损毁商店。当时17岁的伊利诺州少年黎顿豪斯持突击步枪朝示威者开火，造成2人死亡、1人受伤；黎顿豪斯被控一级蓄意杀人罪，他出庭时辩称自己无罪。

法新社报导，黎顿豪斯今天在陪审团面前解释他为何携带AR-15攻击步枪前往示威现场，检方试图攻破他自我防卫的说法。

黎顿豪斯说：「我带枪是为了自卫。我做了我该做的事，不让攻击我的人得逞。」

检察官班杰（Thomas Binger）问道：「你的方法就是杀了他们？」

黎顿豪斯说：「其中有两个人死了，但我避免自己受到攻击威胁。」

检方又问：「用致命武力来避免威胁？」

黎顿豪斯说：「我用了致命武力…我不知道那会要了他们的命，但我使用致命武力来阻止攻击我的威胁。」

路透社报导，黎顿豪斯是个争议性人物，此案也夹杂了政治色彩。对某些主张拥枪的保守派而言，他是英雄，他们也认为在基诺沙市的混乱示威中开枪是合理举措。但许多左派人士认为，黎顿豪斯是美国枪枝文化失控的象徵。（译者：纪锦玲）

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