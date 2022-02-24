指报导涉诽谤 哈利王子提告英国八卦报

（法新社洛杉矶23日电） 英国哈利王子夫妇的发言人今天表示，哈利已经对英国新闻集团联合报业（Associated Newspapers）展开新的法律行动。

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联合报业集团为英国数一数二的大集团，旗下拥有每日邮报（Daily Mail）、周日邮报（Mail on Sunday）和每日邮报网站（MailOnline）。哈利的妻子梅根（Meghan Markle）曾在另一案控告联合报业侵犯隐私，最近才获得胜诉。

哈利夫妇的发言人告诉法新社，哈利已向法院提告联合报业，但未详说控诉内容或针对哪一出版品。

多个英国媒体报导指出，哈利正对「周日邮报」的一篇报导提出诽谤告诉，文章内容指哈利曾向英国警方提出保护要求，并希望此事不对宣扬。

40岁的梅根和37岁的哈利2019年卸下英国王室头衔，现居美国加州，他们因此失去由英国纳税人付费的警方保护。

哈利想要自掏腰包支付警察保护工作费用，遭英国政府回绝后，上个月向英国法院提出告诉，声称有关决定意味他不能回国。

哈利的律师上周告诉伦敦法院，英国「永远都是他的家」，但他在美国的私人保安团队在英国没有适当的权限，或是无法获取英国情报，以保护他家人安全。

代表英国政府的律师则表示，哈利提出自费负担警察维安的要求不是问题核心，因为「私人出资并无法取得警察提供的个人安全保护」。

哈利夫妇最近对一些出版刊物采取法律行动，指控他们侵犯隐私权。

梅根控告联合报业集团侵犯隐私权，于去年12月二度胜诉后，她呼吁八卦小报文化应进行改革。「周日邮报」2019年刊登梅根写给关系疏远的父亲一封信，梅根为此控告联合报业。

© 2022 AFP