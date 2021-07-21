指控内容不当 巴基斯坦第4度封锁TikTok

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（法新社伊斯兰马巴德21日电） 巴基斯坦电信监管当局今天宣布，高人气短影音分享应用程式TikTok第4度因不当内容遭到封锁。当局批评TikTok平台内容粗俗不雅；支持者则批评政府审查言论自由。

面对这个保守穆斯林国家的宗教活跃人士和政府当局，北京字节跳动科技有限公司（ByteDance）旗下TikTok陷入一连串法律诉讼，且本月稍早遭省级法院下令关闭2天。

倡议言论自由人士长期以来，一直批判巴基斯坦政府对网路和媒体的审查和控制。

电信主管机关发表声明说，「采取这项行动是因为该平台上持续出现不当内容，且未能将这类内容下架」。

TikTok的在地代表未立即发表评论。

这个应用程式在巴基斯坦拥有众多粉丝，很多人也利用它进行线上行销和销售商品。

但在这个极度保守穆斯林国度，TikTok的反对者批评它推广粗鄙以及LGBTQ内容。

TikTok于6月间表示，接获官员和一般使用者投诉后，在3个月内已经移除超过600万支巴基斯坦用户能看到的短片。移除的短片中，约15%是因「成人裸露和性活动」遭下架。

之前巴基斯坦官员也曾要求影音分享平台YouTube阻挡他们认为令人反感的内容；此外数个交友应用程式也遭禁用。

© 2021 AFP