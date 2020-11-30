指马拉度纳根本管不动 医师面对调查喊冤

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（法新社布宜诺斯艾利斯29日电） 阿根廷足球传奇马拉度纳的医师卢克回应当局展开的过失杀人调查，说他替这位「根本管不动」的患者「做了他所能做的一切，上至不可能的境界」。

今天稍早，距离布宜诺斯艾利斯（Buenos Aires）不远的圣伊西卓市（San Isidro）检察官说，他们正在调查卢克（Leopoldo Luque）；阿根廷电视台则播出警察搜查这名医师诊所和住家的画面。

司法消息来源表示，检方是因马拉度纳（Diego Maradona）3名女儿达尔玛（Dalma）、贾妮娜（Gianinna）和嘉娜（Jana）提出关切而着手进行调查。她们想一探父亲在布宜诺斯艾利斯以北的底格里（Tigre）住家时，在心脏疾病方面接受到什么样的治疗。

39岁的卢克随后在电视记者会上激动地说：「你们想知道我该为什么事负责吗？」他声泪俱下地说，「为爱他、照顾他、延长他的生命、改善他的生命，直到尽头」。

卢克表示，他「做了他所能做的一切，上至不可能的境界」，并自认是马拉度纳的「朋友」，视他如父，而非病患。

卢克秀出一张马拉度纳12日出院时俩人的合照，再往前推8天，马拉度纳刚动刀取出脑部血块。马拉度纳回到底格里的住家后不仅接受24小时不间断医疗照顾，跟女儿的距离也近些。

卢克说，马拉度纳应该住到复健中心，可是他不愿意。卢克还称马拉度纳「根本管不动」。

卢克表示，他不清楚马拉度纳在底格里的住家为何没有电击去颤器，以备马拉度纳心脏病发之用，但居家照护并非他的职责所在。

「我是神经外科医生，一直以来都由我照顾他，我很自豪自己所做的一切，我毫无隐瞒，全力配合司法调查。」

© 2020 AFP