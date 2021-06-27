挑战温网6度夺冠 乔科维奇拚史上年度大满贯第3人

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（法新社伦敦27日电） 温布顿网球锦标赛明天开打，塞尔维亚球星乔科维奇力拚第6个温网冠军以追平大满贯赛20度封王纪录，若能实现将使他更接近成为历来达成年度大满贯佳绩的第3人。

乔科维奇（Novak Djokovic）目前世界排名第一，这个赛季至今为止已经拿下他第9个澳洲网球公开赛和第2个法国网球公开赛冠军。

拿下这两座大满贯冠军使得他在同一年里横扫4大满贯赛事的路程已走了一半，有望加入网球名将巴吉（Don Budge，1937年）和拉佛（Rod Laver，1962及1969 年）的行列，达成年度大满贯佳绩。

即使是他的最大对手瑞士名将费德瑞（Roger Federer）和西班牙好手纳达尔（Rafael Nadal）也从未达成这样的表现。

34岁的乔科维奇在本月稍早赢得法网冠军后，被问到追求同年拿下4大满贯赛冠军及奥运金牌的金满贯目标是否实际可行时说：「一切都有可能。」

乔科维奇2019年第5度夺得温网冠军的那场比赛令人难忘，当时他与费德瑞激战4小时57分钟，在救了两个赛末点后终于获胜封王，是温网有史以来最长决赛。

温网2020年因2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情而取消，乔科维奇无缘卫冕冠军。

乔科维奇在过去的11次大满贯赛事中拿下7座冠军，他力图追上由费德瑞和纳达尔共同保持的20座大满贯赛冠军纪录。

© 2021 AFP