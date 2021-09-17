挑战百年记录遇手酸痛 大谷翔平恐提前关机

广告 继续浏览后续

（法新社洛杉矶16日电） 要挑战单季胜投、全垒打同达两位数百年记录的MLB天使日籍「二刀流」好手大谷翔平，因为手臂酸痛将跳过明天的先发。天使总教练麦登也表示，他不确定大谷翔平本季还会登板先发。

美国职棒大联盟MLB洛杉矶天使总教练麦登（Joe Maddon）表示，球队尚未决定让大谷翔平「关机」，也希望酸痛只是他季末出现疲劳的现象。

麦登说：「如果他觉得很好，态度坚决，我认为（他再次投球）没有问题，但如果有持续性的酸痛，可能就无法（在本季）看到他上场投球了，但我目前真的没有答案。」

麦登表示，他问过大谷翔平，不论是担任投手或打者，在球季剩余的时间里，是不是要提前休息。过去的20场比赛，大谷翔平的打击状态低迷，打击率低到只有1成47。

麦登说：「他觉得他很好，他仍想上场，但我确实向他提过这件事。」

2018年，大谷翔平在他的大联盟菜鸟年先发10场比赛后，就接受了俗称「汤米约翰手术」（Tommy John surgery）的手肘韧带置换手术。

他2019年都未登板投球，专心担任打者的情况下，仍因膝盖手术，让球季提前报销。他在2020年重新站上大联盟投手丘，但因右前臂伤势而「关机」。

大谷翔平本季至今先发21场，送出136次三振，战绩9胜2败，防御率3.36。

他在8月18日轰出个人本季第40号全垒打，成为争夺美国联盟年度最有价值球员（MVP）的有力人选。

现年27岁的大谷翔平曾是日本职棒北海道日本火腿斗士当家球星，如今是天使队史首名有单季40轰的左打者。先前的纪录是传奇名将杰克森（Reggie Jackson）1982年缔造的39轰。

截至目前为止，大谷翔平本季已挥出44轰，全垒打产量在大联盟排在第2，仅次于多伦多蓝鸟的小葛雷诺（Vladimir Guerrero Jr.）、堪萨斯皇家的培瑞斯（Salvador Perez）两人的45轰。

© 2021 AFP