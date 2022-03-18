挪威发油气战争财感不安 绿党：用于人道与重建

（法新社奥斯陆17日电） 俄乌冲突造成能源价格飙涨，挪威等能源生产国大发意外财，挪威绿党主张，应将「战争财」用于人道援助和乌克兰战后重建，并助贫穷国家对抗能源和食物价格的飙涨。

广告 继续浏览后续

因为俄乌战争，挪威石油营收意外上扬，目前挪威正在考量如何运用突如其来的财富，也担心被指为在发「战争财」。

根据北欧联合银行（Nordea Bank），俄罗斯入侵乌克兰后，国际对俄罗斯的制裁引发油价飙涨，尤其是各项天然气价格，今年挪威在石油和天然气的额外营收可冲上近1.5兆挪威克朗（新台币4.83兆元）。

法新社报导，挪威为西欧最大石油与天然气出口国，也已是世界上最富裕国家之一，如今因为俄乌战争，不费吹灰之力意外增加的收入，估算每秒钟可有近5万挪威克朗入袋。

但这笔意外所得，让挪威感到内疚。

挪威石油和能源部长阿斯兰德（Terje Aasland）接受TV2电视频道访问时说：「有些时候，赚钱并不那么有趣，现在就是这样，因为俄乌情势。」

挪威大部分的石油营收透过税赋、分红以及政府对天然气与油田的直接持股，最后都进入国库，放置在国家主权财富基金中。

挪威主权基金目前已是全世界规模最大的，虽然最近数周因为全球股市下跌而有减损，但仍具有11.5兆挪威克朗价值，即挪威540万名居民每人拥有逾200万挪威克朗财富。

挪威「每日杂志报」（Dagbladet）社论写道：「挪威无法逃脱这种不愉快的事实：这是种战争财的形式。」

社论说：「当乌克兰遭摧毁，其他多数国家主要感受到的都是战争负面影响，诸如更高能源价格、更贵的粮食以及整体通膨，而我们的收入却正在增加。」

「这些应该在我们设法使用金钱时反映出来。」

许多人想见到全部或部分战争财的重新分配。

挪威绿党（Green Party）呼吁，将数以十亿计的额外石油美元收入放在「团结基金」（solidarity fund）中，这有点像二战后的马歇尔计画（Marshall Plan）用于各项所需。

绿党建议，这笔钱可用来人道援助及乌克兰战后重建两方面，协助欧洲降低对俄罗斯天然气的依赖，也帮助最贫困国家对抗能源和食物价格的飙涨。（译者：纪锦玲）

© 2022 AFP