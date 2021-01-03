挪威土石流发现第4名罹难者 6人失踪

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（法新社挪威耶尔吕姆2日电） 挪威首都奥斯陆附近日前发生土石流掩埋住宅事件，搜救行动持续进行，当局表示，救难人员今天发现了第4具遗体，并继续搜寻仍然下落不明的6人。

首都奥斯陆（Oslo）东北25公里的阿斯卡（Ask）上个月30日凌晨发生山坡崩塌掩埋民宅，目前搜寻与救灾行动仍在进行，挪威国王哈拉德（King Harald）预定今天前往灾区探视。

事发的阿斯卡地处偏凉，白雪覆盖，一天之内发现3名罹难者后，警官哈默（Knut Hammer）在记者会中表示，「我们又发现另一具遗体，与第3名死者出自同一地点」。

警方今天确认了昨天发现的首位罹难者身分，是31 岁的盖厄诺伦（Eirik Gr?nolen）。目前尚未确认其他3名死者姓名。

警方也指出，土石流事故中另有10人受伤，1人伤势严重已于灾后即刻转往奥斯陆治疗。

山坡地崩塌时，一些住宅掩埋在泥土堆里，有的断成两截，有的则处于土石流造成的崩塌口上颤颤巍巍，其中几栋后来还从边缘上滑落下来。

土石流摧毁了几栋房舍，另外一些房子则挪移了数百公尺。

今天稍早当地警长表示，有些建筑内有部分保持完整，仍存有呼吸空间，希望有些人能因此幸存。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP