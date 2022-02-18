挪威田径新星 刷新室内1500公尺世界纪录

（法新社法国列万镇17日电） 挪威21岁田径新星英格布里森，继于东京奥运拿下男子1500公尺金牌，并缔造奥运新纪录后，今天在法国的比赛，以3分30秒60刷新室内世界纪录。

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英格布里森（Jakob Ingebrigtsen）今天不但摘金，成绩还比旧的室内赛世界纪录快了0.46秒。今天以3分33秒70获得银牌的衣索比亚选手提菲拉（Samuel Tefera）是原纪录保持人，他缔造的障碍，在3年后的今天被英格布里森跨越。

这是英格布里森拥有的第1项世界纪录。 去年也是在列万镇（Lievin）跑出3分31秒80缔造室内赛欧洲纪录，如今再于这个幸运地创下室内赛世界纪录，这让英格布里森大赞那个体育场真的非常棒。 英格布里森说：「我喜欢强拉尾盘的感觉，我觉得观众爱看，且加速冲过终点线对我来说，一直都是很棒的事。」 今天这场比赛，提菲拉始终都保持领先，直到最后250公尺才被英格布里森超车。 对英格布里森来说，他今年最重要的目标，是要于7月在美国尤金（Eugene）的室外赛事成为世界冠军。 届时，英格布里森也被看好打破摩洛哥传奇好手盖鲁伊（Hicham El Guerrouj）缔造、高悬24年的3分26秒世界纪录。 英格布里森说：「这是我拥有的第1个世界纪录，我会记得这晚很长一段时间，我希望未来我能打破其他纪录。」

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