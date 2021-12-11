挪威西洋棋手卡尔森击败俄罗斯宿敌 保住世界棋王头衔

（法新社杜拜10日电） 挪威西洋棋特级大师卡尔森（Magnus Carlsen）今天在「西洋棋世界棋王争霸赛」（World Chess Championship）击败俄罗斯棋手涅波姆尼亚奇，保住了世界棋王头衔。

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「西洋棋世界棋王争霸赛」共14盘棋，定于11月24日至12月10日间在杜拜举行，奖金达200万欧元（约新台币6260万元）。卡尔森在赢得今天举行的第11盘后提早确定胜负。

卡尔森11月30日在比赛期间度过31岁生日，他自2013年以来已连续5度夺冠。涅波姆尼亚奇（Ian Nepomniachtchi）认输时，与卡尔森短暂握手，两人简短交流。

他在今天这盘花了将近8小时才获胜，是「西洋棋世界棋王争霸赛」史上最漫长的一场比赛。他谈到这场冗长比赛时说，自己在第6盘拿下首胜是决定性的一役，两人在之前的5盘都是平局。

在先前举行的第8和第9盘时，卡尔森利用涅波姆尼亚奇的失误夺胜。在今天的第11盘比赛，执黑棋的卡尔森再度紧抓对手的失误不放，从而以总积分7.5比3.5的成绩保住世界棋王头衔。

卡尔森与涅波姆尼亚奇自参加2002年「世界儿童少年西洋棋锦标赛」（World Youth Chess Championship）12岁以下赛事以来就一直是对手。

当年卡尔森败给英籍棋手郝尔（David Howell），将冠军拱手让予涅波姆尼亚奇。卡尔森曾回忆说，那次挫败是「我最糟糕的西洋棋回忆之一」。 至于今天的比赛，卡尔森提到对手时说，很可惜涅波姆尼亚奇没拿出最佳表现，「有时你陷入困境就会这样，如果当下无法应付，所有准备都无济于事」。

卡尔森表示，在比赛最后阶段，他已经可以坐等对手出错。他说：「我很多决定都偏向保守，事后想来，这也相当有效。」

© 2021 AFP