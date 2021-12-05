挪威逍遥号邮轮爆10人感染COVID-19

（法新社迈阿密5日电） 美国卫生当局表示，挪威邮轮公司（Norwegian Cruise Line）旗下的「挪威逍遥号」有10名工作人员与乘客确诊COVID-19。这艘载着逾3000人的邮轮今天返回纽奥良。

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路易斯安那州卫生厅（Louisiana Department of Health）昨天推文：「挪威逍遥号（Norwegian Breakaway）11月28日从纽奥良（New Orleans）启航，沿途停靠贝里斯、宏都拉斯、墨西哥。船上有超过3200人。」

路州卫生厅表示，船上所有人上岸前都会接受COVID-19（2019冠状病毒疾病）筛检，若结果呈阳性，就得搭乘私人车辆直接返回他们的个人住所，或是根据美国疾病管制暨预防中心（CDC）现行指引，在挪威邮轮公司提供的住处自我隔离。

全球邮轮业在疫情期间受重创。2020年2月，当各界还不甚了解新型冠状病毒时，一艘名为「钻石公主号」（Diamond Princess）的邮轮被迫在日本港口实施隔离。

这艘邮轮最终有超过700人确诊COVID-19、13人病殁。当时日本当局坚持要乘客与工作人员待在病毒持续扩散的邮轮上，因此受到强烈批评。

2020年3月，美国CDC为防止疫情扩散下达「禁航令」，美国邮轮业就此停摆。欧洲和其他地方的邮轮去年就恢复营运，但美国仍维持禁令。

邮轮产业历经一年严重亏损后，CDC终于在今年5月放行，允许打过疫苗的乘客与工作人员出航，业界巨擘自此恢复从美国出发的行程。至于加拿大则是到上月才对邮轮解除禁令。

© 2021 AFP