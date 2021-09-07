挺反巴西总统两派人马同时上街 独立日充满火药味

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（法新社里约热内卢7日电） 巴西总统波索纳洛支持者将在独立纪念日的今天在全国数百座城市走上街头；然而这名极右派领袖的反对者也期望用大规模反制示威抗议挫其锐气，双方冲突恐一触即发。

支持与反对波索纳洛（Jair Bolsonaro）的示威群众，将让巴西独立纪念日充满不确定性。面临史上民意支持度新低的波索纳洛正试图鼓动基本盘，宣称「庞大」群众将动员支持他。

然而批评者也会出动，反对者忧心66岁的波索纳洛可能对民主构成威胁。他向最高法院在内的司法机构发动全面政治战，因为他认为司法对其政策怀有敌意。

波索纳洛常被拿来与美国前总统川普（Donald Trump）相提并论，在巴西宣布自葡萄牙独立的199周年纪念日的今天，他计划出席首都巴西利亚（Brasilia）和经济首都圣保罗（Sao Paulo）的集会。

包括巴西利亚和圣保罗在内的大城市，当局都祭出高度安全措施以避免冲突。若一切按照计画进行，双方人马将不会狭路相逢。

波索纳洛日前誓言要让圣保罗的包利斯塔大道（Avenida Paulista）聚集超过200万人。

彷佛是今天可能情况的前奏，提早抵达巴西利亚的波索纳洛支持者，昨晚破坏了警察的封锁障碍物。警方表示，上百名示威者「突破围堵屏障」。社群媒体上张贴的影片显示，1名抗议民众高喊他们将会「入侵」最高法院。

波索纳洛3日向最高法院法官表示，他们应将今天的集会视为「最后通牒」，也是针对国会与法院众多不祥警告的最新一桩。他甚至于4日进一步暗示，可能会有机构性「决裂」。

国际社会昨天纷纷表达失望。来自26国的150多名知识分子与政治人物，包括西班牙前总理萨巴德洛（Jose Luis Zapatero）与美国哲学家杭士基（Noam Chomsky），共同签属了公开信，谴责「巴西民主机构面临迫在眉睫威胁」。

多项民调显示波索纳洛越来越有可能于明年总统大选惨输给左派前总统鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）之际，波索纳洛希望利用这次集会来激励自己的支持者。

波索纳洛与亲信都是最高法院下令进行一系列调查的对象，尤其是从政府体系内系统性散播假新闻的指控等。

同一时间，参议院国会调查委员会过去几个月来也在仔细调查波索纳洛处理巴西COVID-19（2019冠状病毒疾病）大流行的措施。

巴西境内超过58万人染疫丧命，为病故人数全球第2高国家，仅次于美国，但波索纳洛一直淡化疫情的严重性。

© 2021 AFP