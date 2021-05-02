挺总统比防疫重要 巴西数千人群聚示威没在怕

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（法新社巴西利亚1日电） 数千名巴西人今天走上街头声援右翼总统波索纳洛（Jair Bolsonaro），完全无视于境内COVID-19疫情加剧；反政府派人士则选择在线上举行抗议活动。

法新社报导，今天在巴西利亚（Brasilia）、圣保罗（Sao Paulo）与里约热内卢（Rio de Janeiro）都有集会，许多游行人士高举国旗，并将黄蓝绿国旗色穿上身。

巴西的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情已夺走40.3万人性命，死亡人数高居全球第2，仅次于美国；波索纳洛因此遭受广泛批评，指他未更严肃因应疫情。

两周前，波索纳洛表示，会先等「人民表态」再「采取措施」来撤销各地州长与市长的防疫限制令。

最近，波索纳洛在电视专访中说，军队「可能有朝一日会进驻街头，以确保宪法获得保障，民众可以自由行动」。

他这席话今天似乎获得数百名里约热内卢民众回应。他们在着名的柯帕加巴纳海滩（Copacabana beach）群聚，挥舞标语要求「军事介入」来扩大波索纳洛的职权。

不只里约热内卢，巴西今天各地的集会都看得到写着「我授权波索纳洛（派遣军队）」的标语。

相对之下，今天也有少数几场反波索纳洛抗议活动，但主要反对领袖们，无论是左派还是右派，参与的都是工会在社群媒体上筹办的批判活动。

其中包括于2003至2010年掌权的前总统鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）。他说：「对我国劳工来说，今天一个是令人难过的劳动节，也是悼念40多万COVID-19罹难者的一天，当中有许多是因为波索纳洛政府拒绝购买提供给我国的疫苗而丧命。」（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP