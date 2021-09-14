挺西巴尔干半岛国家入欧盟 梅克尔：绝对符合地缘战略利益

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（法新社塞尔维亚贝尔格勒13日电） 德国总理梅克尔今天说，西巴尔干半岛区域国家取得欧洲联盟会员国资格，对欧盟来说「绝对符合地缘战略利益」。西巴尔干半岛区域是西方国家和中国及俄罗斯之间角力场域之一。

德国将于26日举行大选，即将卸任的梅克尔（Angela Merkel）表示，欧盟会员国「应一直牢记在心，对我们来说，真正接受这些国家进入欧盟，绝对符合地缘战略利益」。

她在塞尔维亚首都贝尔格勒与塞尔维亚总统武契奇（Aleksandar Vucic）的联合记者会上说：「我们发现…（在巴尔干半岛）也有来自世界其他许多区域的影响。」

6个巴尔干半岛国家阿尔巴尼亚、波士尼亚、科索沃、蒙特内哥罗、北马其顿及塞尔维亚都渴望加入欧盟，在寻求会员国资格的路上处于不同阶段。

梅克尔赞扬这些巴尔干半岛国家取得进展，但也鼓励「进一步迈向法治、民主及公民社会多元性」。

她也要求在西巴尔干半岛设立共同市场方面取得更多进展，这项倡议是由阿尔巴尼亚、北马其顿及塞尔维亚发起。

梅克尔今天人在塞尔维亚，明天预定将赴阿尔巴尼亚首都地拉那（Tirana）会晤阿尔巴尼亚总理拉玛（Edi Rama）和其他区域国家总理。

但也有人担忧，欧盟可能对外部势力门户大开，尤其是中俄势力影响。

自克罗埃西亚2013年加入欧盟以来就没其他国家跟进。斯洛维尼亚目前是欧盟轮值主席国，准备在10月举行欧盟与西巴尔干半岛区域国家高峰会，重新启动欧盟扩张进展。

© 2021 AFP