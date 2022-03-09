挺身而出对抗中国 立陶宛热潮席卷台湾

（法新社台北9日电） 波罗的海小国立陶宛做了一件台湾长期以来一直坚持的事，那就是挺身对抗中国，自此之后，定居台湾的极少数立陶宛人最近突然大受台湾人欢迎。

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住在台湾的塞迪金纳斯（Richard Sedinkinas）表示，驻立陶宛台湾代表处数个月前在立陶宛首都维尔纽斯设立后，一旦服务生知道他来自哪里，他在餐厅里就会得到热情欢迎。

即使这名41岁的拳击教练和其他约20多名居住在台湾的立陶宛人，与立陶宛政府做的决定毫无关系，这并不重要。

塞迪金纳斯告诉法新社：「台湾人喜欢表达感激之情，他们珍惜有人在隔壁这个大国（中国）面前支持台湾。」

立陶宛去年采取大胆的行动，让台北以「台湾」之名设立代表处，引发中国的强烈不满，因此降低与立陶宛的外交关系，并禁止该国商品进口。

然而，在台湾的立陶宛人说，陌生人常对他们敬酒、握手致意，搭计程车还常获免费招待。

塞迪金纳斯说：「感觉我们现在都成了名人，我们得到许多的爱。」

其他公开表达感谢的方式，还包括2月的一场无人机表演。当时在高雄举行的台湾灯会，以无人机在夜空中排列出一颗巨大的黄色、绿色和红色爱心，正是立陶宛国旗的颜色。

总统蔡英文被问到COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情结束后，最想访问哪个国家时，她毫不犹豫地回答「立陶宛」。去年11月她曾说：「我觉得立陶宛是一个很勇敢的国家，我很想去看一看。」

尽管台湾距离立陶宛相当遥远，文化差异又大，但插画家瑞苏塔（Mangirdas Riesuta）说，立陶宛和台湾拥有共同的经历，就是都生活在共产主义超级强权的阴影下。

现在已是欧洲联盟成员国的立陶宛，在1990年率先宣布脱离苏联独立。

34岁的瑞苏塔告诉法新社：「（自此之后）俄罗斯就在我们旁边，一直霸凌我们。」

瑞苏塔说：「立陶宛视台湾如姐妹，我们要树立榜样，�褪俏颐侨肥悼梢苑椿靼粤琛！

位于台北淡水河岸的一家立陶宛主题酒吧，当立陶宛国歌从音响中响起时，酒客互相以Voruta黑醋栗酒干杯。

店主叶国宪（David Yeh）表示，在立陶宛成为第一个捐赠疫苗给台湾的欧盟政府后，他的立陶宛小酒吧（Little-one Bar）去年开始受到更多关注。

他说：「立陶宛热潮已席卷了想要了解这个国家的台湾人。」

因为这种善意，台湾菸酒公司出手收购遭中国拒收的2万瓶立陶宛兰姆酒，迅即在台湾被抢购一空。

从事德语翻译的立陶宛人林伊莲（Irena Marazaite-Lin）表示，台湾人对她祖国有浓烈兴趣，让她现在第一次在政府机构以及一家考虑进口立陶宛食品的公司，找到了使用母语的翻译工作。

她说：「中国要欺负像立陶宛这样的小国，非常容易。但如果所有民主国家都团结一致，就没那么容易了。」

© 2022 AFP