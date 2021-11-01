挺过首局挨满贯炮危机 太空人世界大赛逆转勇士

（法新社亚特兰大31日电） 背水一战的太空人，今天首局就挨满贯炮，但逐渐追回失分并超前，最终9比5逆转击败勇士，也将世界大赛战线延长，并回到主场进行。

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美国职棒大联盟MLB世界大赛前4战打完后，休士顿太空人以1比3陷入绝对落后，今天第5战的1局下半，亚特兰大勇士的杜瓦（Adam Duvall）在满垒的情况下，面对第1个来球就攻击，他将对手一记95.4英里的伸卡球，轰成1支右外野方向的满贯全垒打，让勇士迅速以4比0领先。

2上1出局后，布莱格曼（Alex Bregman）适时击出中外野带有打点的深远二垒安打，让太空人追回1分，马多纳多（Martin Maldonado）再挥出高飞牺牲打，为球队打进第2分。

太空人3上靠对手失误、保送及柯利亚（Carlos Correa）的二垒安打将落后追到剩下1分，再利用古利尔（Yuli Gurriel）的内野滚地球抢下追平分。

勇士3下首名打者弗利曼（Freddie Freeman）在满球数情况下，将一记94.5英里的伸卡球轰成中右外野方向、飞了460英尺的大号全垒打，让球队很快以5比4重回领先。这一轰是开始统计飞行距离以来，世界大赛所出现最大支的全垒打。

但太空人5上靠两支安打、1次故意四坏球保送攻占满垒，马多纳多选到保送挤回追平分，代打的龚萨雷兹（Marwin Gonzalez）适时挥出带有两分打点的安打，让球队7比5逆转。

太空人塔克（Kyle Tucker）7上1出局后挥出二垒安打，两出局后马多纳多的安打，送回球队此役第8分。

太空人8上首名打者阿图维（Jose Altuve）敲出安打，接着盗上二垒，靠队友推进攻占到三垒后，再利用柯利亚的安打回到本垒得分，最终太空人就以4分之多扳回一城。

太空人今天赢球，虽仍以2胜3负落后，但成功延长战线，系列赛第6战将于11月2日在休士顿进行，若有需要，第7战隔天将继续在太空人主场举行。

© 2021 AFP