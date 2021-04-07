挽救伊朗核协议会谈 美国乐观其成

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（法新社维也纳6日电） 挽救伊朗核子协议的会谈在奥地利维也纳召开，包括伊朗、俄罗斯等国先后做出正面评价，未直接参与的美国也对此表达乐见之意。

伊朗2015年与联合国安理会5个常任理事国（美国、英国、法国、俄罗斯及中国）加上德国和欧盟（EU）达成具有里程碑意义的核子协议，确保伊朗永不发展军事核子计画。

但美国前总统川普于2018年片面退出协议，并再度对伊朗实施制裁，伊朗接着逐步推升境内核子活动，其他签署国无不想尽办法挽救这项协议。

美国总统拜登先前已表示，他准备扭转川普在退出伊朗核子协议的决定，不过美国并未参与这次在维也纳的会议，因为伊朗方面讲明了，只要美方维持对伊朗的制裁，伊朗就不会与美国代表团会面。

欧洲联盟正在居中协调。

俄罗斯对会谈首日给予正面评价，美国稍后也表乐观，伊朗同样形容首日会谈具有建设性。

伊朗代表团负责人阿拉奇（Abbas Araghchi）告诉国营伊朗伊斯兰共和国新闻频道（IRINN）：「我可以说，整体来看，这次会议是有建设性的。」

俄罗斯派驻在维也纳的国际组织大使尤里亚诺夫（Mikhail Ulyanov）表示，伊朗、中国、英国、法国、德国、俄罗斯这几个协议签署国之间今天的会议「非常成功」。

他表示，恢复这起协议将需要一点时间。

他推文说：「联合委员会今天开完会后，最重要的事是，实际工作已展开，要朝达成目标迈进。」

不久后，美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）评论这起会谈时说：「我们确实视此为建设性且绝对乐见的一步。」

© 2021 AFP