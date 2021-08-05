挽救濒危物种 肯亚展开史上首次全国野生动物普查

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（法新社肯亚伊西奥洛5日电） 肯亚举行有史以来首次全国野生动物普查，试图挽救濒危物种。

数十年来肆无忌惮的盗猎，人类扩张居住地，加上气候变迁的影响，代价是全球庞大的野生物种消失，肯亚中部也不例外。

非洲象尤其受害甚深，根据国际自然保育联盟（IUCN），过去半世纪以来，非洲象数量减少了至少60％。

在这场普查中，飞机是意外武器。飞行员在伊西奥洛（Isiolo）的小机场准备起飞，他们知道，他们正处于这场战役的前线，结果将影响深远。

飞行员切鲁伊约特（Chris Cheruiyot）一边替乘客卡贝泰（Julius Kabete）系上安全带，一边告诉法新社：「大象是重点动物，但是如果能找到（任何）濒临绝种的物种，你就会觉得这场普查正朝正确的方向走。」

卡贝泰的脖子上挂着照相机与录音机，随着两人座轻型飞机Aviat Husky在起风的空中翱翔，并在丛林里特制的加油站补充燃料，他接下来数小时都将专注于计算长颈鹿、斑马、羚羊等动物的数目。

这项充满野心的计画在5月启动，涵盖超过50处肯亚国家公园与保护地，以及私人与社群保护地的主要物种，甚至涵盖海洋物种。

肯亚目前现存的野生动物数量数据，许多来自于当地或国际保育团体，内容相当分散。此外，培训观察员通常费时又耗费金钱。

慈善机构 「拯救大象 」（Save the Elephants）动物学家道格拉斯-汉米尔顿（Iain Douglas-Hamilton ）表示，结果导致科学家倾向使用模型来标注野生动物，而非直接追踪动物足迹。

他告诉法新社：「他们发布的是模型数据，而不是真实数据。」

这也凸显这次的首次普查有多么重要，将能让肯亚订定长期策略，挽救宝贵资产，同时也能吸引观光客的野生动物资源。（译者：戴雅真/核稿：陈政一）

© 2021 AFP