捍卫中国 网路洋军团称西方指控都是阴谋

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（法新社北京13日电） 中国有了一群意外的拥护者。一些外国YouTuber声称国际社会对北京的侵犯人权指控都是西方针对中国的「阴谋」，上传影片替中国护航，称要「揭穿」谎言。

这群YouTuber包括来自英国、哥伦比亚和新加坡的教师或商人，发布的影片专打他们声称对北京的不公平指控，成为另类网红。发布的影片不是赞扬中国快速发展，就是反驳对中国的负面报导。

专家说，这是资讯战里专门对付中国批评者的「武器」，他们发布的数百则影片能传达给数百万名阅听者。

FerMuB频道经营者、在广东东莞担任英语教师的哥伦比亚人贝纳尔（Fernando Munoz Bernal）告诉法新社：「我想要让那些被洗脑的人看见。」

贝纳尔在2000年来到中国，他的YouTube频道有近3万追随者，在中国影视平台哔哩哔哩（Bilibili）也有1万8000人订阅。他今年也跳出来反驳中国在新疆侵犯人权的指控。

他在4月上传的一则影片里指控外国媒体在报导中扭曲新疆，并称当地企业不愿和记者说话，是要反驳「记者编造的谎言与谣言」。

贝纳尔告诉法新社，西方媒体想要偏离问题焦点，因此在中国「无中生有地（替中国）制造敌人」。

他不是唯一这么想的人。

有17万3000名订阅者的英国人莱特夫特（Jason Lightfoot）拍摄了一支性质类似的影片。他在贵州的一家餐厅拍影片说：「这看起来像压迫吗？看看这家自助餐！」

这些影片创作者都否认拿了中国政府的钱才替中国政府说话，宣称都是出于自发，要洗清外界对这个他们所热爱国家的误解。

这些人的背景通常与目前争议事件或政治无关，影片内容穿插日常生活，以及热烈为中国辩护的评论。

会说一点中文的贝纳尔说，他拍摄影片的动机是害怕中国和西方国家，会因为他所谓针对北京的「造谣行动」而起争端。

他告诉法新社：「如果发生战争，我的生命就有危险了。」

在中国若不使用特殊的VPN软体跨区翻墙，就无法看YouTube。不过，贝纳尔配上中文字幕的影片，依旧在哔哩哔哩等平台受到中国网友热烈支持，国营媒体也时常转发这些影片，或邀他们参加节目。

贝纳尔说，他和其他YouTuber「有机会和国营媒体合作」，但坚称他不是中国共产党的宣传工具。

他的影片内容还包括由中国国际广播电台赞助的旅游，他在旅程中访问其他YouTuber对于中国负面批评的看法，并参观乡村建设计画。

他在一则影片中称香港于2019年爆发的民主游行是「恐怖主义」，并称美国在背后支持香港民主运动，是试图挑起与中国开战，还提到了911恐攻阴谋论。

在YouTube经营Barrett频道的巴瑞特（Lee Barrett）有超过30万名订阅者。他最近被问到怎么看待中国国营媒体重新利用他的频道影片，制作成宣传片。

巴瑞特回答：「如果政府喜欢你频道的某些内容，重新利用又有什么关系？」他起先答应接受法新社访问，但之后反悔拒绝。

这些频道主的许多影片内容一开始都与政治无关，但近几个月开始出现了官方口吻。

很难量化这些影片在中国以外的地方发挥多大影响力，因为许多留言似乎都来自满怀感激的中国人。

莱登大学亚洲研究中心（Leiden Asia Center）主任施奈德（Florian Schneider）说，这引发的疑问是，影片的目标群众到底是那些人，「因为这些内容很难说服人，除非那人早已相信」。（译者：戴雅真/核稿：陈政一）

© 2021 AFP