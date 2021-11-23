据当前气候政策做暖化预测 研究：不确定性因素过大

（法新社巴黎22日电） 研究人员今天表示，联合国根据现行气候政策、各国减碳承诺所得的全球暖化升幅预估，由于不确定性比普遍认定的还要大，结果可能太过乐观。

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本月的联合国气候变化纲要公约第26届缔约方大会（COP26）召开之前，联合国指出，若根据当前的气候政策，到了2100年，地球平均表面温度将比工业化前的基准高出「灾难性」的摄氏2.7度。

COP26峰会期间，联合国也曾表示，印度等碳排大国所做出的新承诺，对本世纪暖化带来的影响将是微不足道的，距离巴黎协定（Paris Agreement）设定的全球均温升幅控制在最多摄氏2度以内、但目标是控制在摄氏1.5度还有很大的差距。

然而，发布在「自然气候变迁」（Nature Climate Change）期刊的最新报告指出，联合国这些预测看似精确，却具有误导性。

在挪威奥斯陆国际气候与环境研究中心（CICERO）担任资深科学家的首席作者松纳斯（Ida Sognnaes）说：「COP26期间对气候结果做出的错误预测，可能会让各国误以为做出好的进展，但事实上却恰恰相反。」

问题就出在一套把「气候政策」这个「因」，如何造成「本世纪末气温会增加多少」这个「果」的标准方法上。

大多数的气候预测都是先设定好温度升幅，举例来说将全球暖化控制在摄氏1.5度或2度内，接着再往回推算，要达到这个目标需要哪些政策的配合。

在这种「往回推算」的方法下，专家会依照世纪末的升温上限来回头调整煤炭使用、再生能源与造林等各项可变因素。

但今天出炉的新报告不同之处在于，撰写人是在「往前推估」。CICERO研究主任皮特斯（Glen Peters）说：「我们模型以现行政策为基础，看这套政策未来会得到什么结果。」

7个不同的气候模型团队使用这种技术，评估各国的2030年国家自订贡献（Nationally Determined Contributions）计画到了2100年会得出什么结果。

而他们发现，届时气温将上升摄氏2.2度到2.9度。

这个结果大致符合联合国估计，但引发关注之处在于确定性的不足。

皮特斯告诉法新社：「如果只看低标，我们看起来真的快达到巴黎协定的目标。」

他说：「然而，一个可能性不相上下的结果是，气温最后将上升约摄氏3度。如果是这样子的话，就必须祭出更强硬的政策。」

皮特斯以COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情在戴口罩、保持社交距离和接种疫苗等防疫政策影响来打比方。

他说，COVID-19疫情2020年初爆发以来，防疫模型每几个月就会根据现行政策如何影响病毒扩散而更新一次。

皮特斯表示，COVID政策更新手段是端看接下来走向而定，而非用假设法，即假设如果不采取行动会招致什么后果。

而大多数有关全球暖化影响的研究报告，都是拿两个极端做比较，一个是不减碳引发的最糟情况，另一个是一条过度乐观、气温升幅控制在摄氏1.5度的康庄大道。

然而，实际情况是介于这两个极端之间，且可能会持续好几十年。

© 2021 AFP