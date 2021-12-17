捷克中间偏右新政府上任 强调与台湾等民主政府合作

（法新社布拉格17日电） 捷克总理费亚拉（Petr Fiala）领导的中间偏右新政府今天上任，他的执政联盟强调与台湾、日本等民主政府合作，并有意改变总统齐曼过去寻求与中俄深化关系的局面。

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捷克10月9日举行众议院大选，齐曼（Milo? Zeman）任命胜选的人民民主党（ODS）党魁费亚拉出任新总理。

齐曼的幕僚长米纳尔（Vratislav Mynar）在典礼中说：「依据宪法…总统今天任命新政府成员。」

57岁前大学教授费亚拉领导的5党联盟政府上任，面临创纪录预算赤字、能源价格和通膨飙涨，以及COVID-19疫情。

新政府由5个政党组成，包含费亚拉隶属的财政保守人民民主党（Civic Democratic Party）和首度入主政府的中间派海盗党（Pirate party），这5党在总席次200席的国会中取得些微过半的108席。

费亚拉政府上台的第一个重大考验，就是将2022年预算支出削减800亿捷克克朗，各方须就撙节措施达成共识，并确定预算编列方向。

近年来，因退休金和公部门薪资快速上涨，捷克预算的强制性支出项目有所增加。

捷克新政府表示，会与以色列持续发展战略伙伴关系，中欧四国「维西格勒集团」（Visegrad Group, V4）的合作也将是重点。维西格勒集团由捷克、匈牙利、波兰与斯洛伐克组成。

此外，77岁的左翼总统齐曼过去寻求与北京、莫斯科深化关系，5党联盟有意改变这一局面，并强调与台湾或日本等民主政府合作。

在费亚拉内阁出任外交部长的利帕夫斯基（Jan Lipavsky）对中俄立场强硬，齐曼原本对任命这位36岁海盗党人持保留态度，但最终仍决定让他入阁。

© 2021 AFP